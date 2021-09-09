Підприємство планує виконати зобов'язання в межах контрактів наприкінці листопада 2021 року. Наступний крок – укладення низки нових договорів.

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Що виконають

Замовлення передбачає ремонт військових машин МТЛБ і багатовісних колісних тягачів МАЗ-537. Фахівці розберуть техніку, відремонтують або замінять на нові вузли та агрегати. Згодом, машини будуть зібрані та пройдуть обкатку. Насамкінець, відновлену техніку передадуть до військових частин.

Довідка: "Харківський автомобільний завод" – державне підприємство, що спеціалізується на капітальних ремонтах та переобладнанні автомобільної та спеціальної техніки для потреб міністерства оборони України. Виконує відновлення машин, колісних і гусеничних тягачів, інженерної техніки, бронетранспортерів, колісних вантажівок і тягачів, тракторів, автобусів та агрегатів до техніки військового призначення тощо.