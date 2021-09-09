Підприємство планує виконати зобов'язання в межах контрактів наприкінці листопада 2021 року. Наступний крок – укладення низки нових договорів.
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Що виконають
Замовлення передбачає ремонт військових машин МТЛБ і багатовісних колісних тягачів МАЗ-537. Фахівці розберуть техніку, відремонтують або замінять на нові вузли та агрегати. Згодом, машини будуть зібрані та пройдуть обкатку. Насамкінець, відновлену техніку передадуть до військових частин.