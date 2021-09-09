Предприятие планирует выполнить обязательства в рамках контрактов в конце ноября 2021 года. Следующий шаг – заключение ряда новых договоров.
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Что выполнят
Заказ предусматривает ремонт военных машин МТЛБ и многоосных колесных тягачей МАЗ-537. Специалисты разберут технику, отремонтируют или заменят на новые узлы и агрегаты. Впоследствии, машины будут собраны и пройдут обкатку. Наконец, восстановленную технику передадут в воинские части.