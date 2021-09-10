Харків випробовує швейцарський трамвай Stadler
Джерело:пресслужба Харківської міськради
У Харків надійшов новітній трамвай швейцарської компанії Stadler. Найближчим часом транспортний засіб пройде необхідні випробування.
Головне завдання – встановити, наскільки Stadler підходить для трамвайних колій міста та проаналізувати можливості обслуговувати цієї техніки. Для цього техперсонал ознайомлять з особливостями конструкції вагона й перевірять трамвай в умовах експлуатації.
Варте уваги В Україні випробують електропотяг швейцарської компанії Stadler
Харків вперше співпрацює зі швейцарським виробником. Трамвай кардинально відрізняється від тих, які курсують містом.
Можливо, буде розглянуте питання про закупівлю таких вагонів,
– зазначив директор КП "Тролейбусне депо №2" Дмитро Липовий.
Новий трамвай Stadler прибув до Харкова / Фото Харків 1654
Про трамвай
Трамвай Stadler 853 Metelitsa виготовлений на підприємстві "Штадлер Мінськ". Це трисекційний низькопідлоговий шестивісний трамвай, обладнаний усіма необхідними системами для пересування і комфортного перевезення пасажирів. Кількість місць для сидіння – 60. Трамвай розвиває до 75 кілометрів на годину.