Компанія провела близько 50 інтерв’ю та UX/UI тестувань з іншими керівниками та фаундерами, аби встановити рівень попиту. З'ясувалося, що проблема є і потребує рішення.

Вар е уваги Перша у світі: українці створили гирю з вбудованим штучним інтелектом

Автори проєкту – Єгор Валовські з вебстудії Nextpage та співвласник агентства Syntropy Данило Голота. Вони мати нам меті розробити простий сервіс для керування фінансами, який стане у пригоді сервісним бізнесам.

Класична історія стартапу, коли починаєш створювати продукт, який вирішує твої власні проблеми, бо ніщо інше це зробити не може,

– відзначив Данило.

Про сервіс

Fintellect – це віртуальний директор з фінансів (СFO). Зауважують, що сервіс може бути надзвичайно корисним для компаній, які спеціалізуються на певній справі, однак недостатньо розуміються на бізнес-моделі, фінансах, операційному управлінні. За допомогою програми можна:

бюджетувати гроші;

складати проєкцію фінансового стану компанії;

інтегруватися з банками й автоматизувати транзакції на всіх рахунках;

створювати планування та облік проєктів, які є основною бізнес-одиницею в сервісних компаніях;

розраховувати й відстежувати проєкти так, щоб власник завжди бачив їхню прибутковість і міг швидко приймати рішення.

Цікаво! Зважаючи на потреби користувачів команда під'єднала до сервісу провайдера SaltEdge, який через PSD2-протокол автоматично додає транзакції, що проходять бізнес-рахунками користувача. Відтепер йому не потрібно буде додавати всі витрати та доходи вручну.

Сервіс синхронізується з понад 1 000 банків в Європі та основними банками в Україні ("Приватбанк", monobank, "Альфа-Банк Україна"), а також – платіжними системами Wise, PayPal, Coinbase.

Нині розробники збирають групу зі 100 користувачів, які тестуватимуть рішення. Наступний крок – запуск MVP. Індивідуальна підписка коштує 19 євро на місяць. У майбутньому має з'явитися і командна підписка.