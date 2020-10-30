Загальновідомо, що за штучним інтелектом майбутнє, і поступово він видозмінює та покращує більшість сфер нашого життя. Сьогодні це стосується зокрема галузі охорони здоров'я та медицини. Поки Apple нарощує зусилля, спрямовані на створення пошукової системи, альтернативної Google, компанія спільно з Mayo Clinic вивчає способи використання ШІ для прискорення досліджень лікування раку.

За даними Google, ШІ насправді може допомогти прискорити трудомістку та розумову підготовку, необхідну для лікування променевою терапією, яка є одним із найпоширеніших методів проти раку: її застосовують для лікування більш ніж половини хворих у США, розповідає wccftech.

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Mayo Clinic Некомерційна організація, один з найбільших приватних медичних і дослідницьких центрів світу. Основний роботодавець і містоутворююче підприємство американського міста Рочестер (штат Міннесота).

Що відомо про дослідження

Відділ охорони здоров’я Google співпрацює з клінікою Mayo для дослідження та розробки системи штучного інтелекту, яка буде підтримувати лікарів, а також допоможе скоротити час, необхідний для планування та підвищить ефективність променевої терапії. Найбільш трудомістким етапом планування є техніка "контурування мішені", що передбачає сегментування як областей раку, так і сусідніх здорових тканин, схильних до радіаційного ураження під час лікування. Дослідники хочуть розробити алгоритм, який допоможе медикам відділити здорові тканини та органи від пухлин. Також мають намір провести дослідження, наскільки ефективним буде алгоритм в реальних умовах. Google Health та Mayo Clinic приділяють особливу увагу раку голови та шиї, який особливо важко контурувати.

На цьому першому етапі досліджень з клінікою Мayo ми сподіваємося розробити та перевірити модель, а також вивчити, як систему ШІ можна застосувати на практиці. Технологія не застосовуватиметься в клінічних умовах, а алгоритми розроблятимуться з використанням лише деідентифікованих даних, – відзначають у заяві.

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Google сподівається, що дослідження допоможе пришвидшити процес планування лікування раку та потенційно допоможе пацієнтам швидше отримати доступ до лікування.

Нагадаємо, раніше Google DeepMind довела свою ефективність в діагностиці раку молочної залози.