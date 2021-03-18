У галереї США запустили робота-гіда: цікава розробка

У місті Норфолк (США, Вірджинія) представили робота, який допоможе поціновувачам мистецтва віддалено насолоджуватися експозиціями виставок. Пристрій Gordon запустили у місцевій галереї Baron and Ellin Gordon Art Gallery. Роботом можна керувати безпосередньо зі свого смартфона.

Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, робот Gordon – знахідка, яка повертає широкому загалу доступ до витворів мистецтва.

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Відтепер люди зможуть відвідувати галереї не виходячи з дому. Будь-хто в будь-якій точці світу,

– сказав виконавчий директор Baron and Ellin Gordon Art Gallery Каллен Страун.

Що відомо про розробку

Gordon – зручне і цікаве рішення, що допоможе внести різноманітність в дозвілля або відпочинок з друзями. Робот спроєктований як Segway. Ним можна керувати прямо зі свого смартфона, планшета чи комп'ютера. Зображення, яке передає пристрій, можна масштабувати. Крім того, він пропонує користувачам взаємодіяти з іншими відвідувачами в картинній галереї за допомогою динаміка та вбудованого мікрофона. Все, що ви побачите, можна фотографувати.

Робот синхронізований із системою продажу квитків ODU. Ви можете забронювати зручний для відвідування час. Відзначається, що 60 хвилин екскурсії коштує 15 доларів, а для студентів передбачені знижки.