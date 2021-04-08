Європейський Forbes опублікував рейтинг "30 до 30": до нього потрапили 8 українців

Видання формує список молодих, талановитих та успішних вже вшосте. Цьогоріч незалежні експерти обрали 30 представників з 32 країн Європи.

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Засновники Reface / Фото Reface

Роман Могильний (29 років) – співзасновник та CEO Reface (з січня 2020 року по січень 2021 року). Підприємець займається менеджментом ML-продуктів з 2011 року. Саме тоді він у партнерстві з Ярославом Бойко й Олесем Петрівим запустив проєкт Neocortext.

Ярослав Бойко (29 років) – співзасновник та Chief Administrative Officer Reface. Співзасновник компанії Neocortext, яка у 2020 році запустила додаток Reface.

Денис Дмитренко (29 років) – співзасновник Reface, займається інвестиціями та бізнес-напрямами компанії. Партнер і співзасновник PAWA — венчурної студії для розвитку стартапів, що займаються штучним інтелектом і машинним навчанням.

Інна Заіменко (29 років) – засновниця рішення A-LabInsider, яке призначене для полегшення пошуку наукової інформації для біотехнологічних компаній. Проєкт базується на вебмоніторингу і відборі літератури. Сьогодні молода підприємиця проживає у Берліні, Німеччина.

Ліза Дзюба (29 років) – співзасновниця проєкту Flawless App. Сервіс активно застосовують для розробки мобільних додатків. Flawless App довіряють всесвітньо відомі компанії: Uber, eBay, Nike, Qiwi, Spotify та інших.