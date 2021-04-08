Європейський Forbes опублікував рейтинг "30 до 30": до нього потрапили 8 українців

Джерело:Forbes
Європейський діловий журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг найуспішніших підприємців. До списку "30 under 30" увійшли молоді бізнесмени, які представляють найрізноманітніші напрямки. Усі вони побудували кар'єру до 30 років.
Видання формує список молодих, талановитих та успішних вже вшосте. Цьогоріч незалежні експерти обрали 30 представників з 32 країн Європи.
Читайте також Google назвав найкращі додатки року, серед них і розробка українцівЗауважимо, у категорії "Технології" виокремили трьох співзасновників українського проєкту Reface. Застосунок видозмінює обличчя на фото і відео за допомогою штучного інтелекту. У грудні 2020 року сервіс залучив 5,5 мільйона доларів інвестицій від фонду Andreessen Horowitz. Reface увійшов до списку додатків, які можуть покращити 2021 рік за версією компанії Google.
Засновники Reface / Фото Reface
Роман Могильний (29 років) – співзасновник та CEO Reface (з січня 2020 року по січень 2021 року). Підприємець займається менеджментом ML-продуктів з 2011 року. Саме тоді він у партнерстві з Ярославом Бойко й Олесем Петрівим запустив проєкт Neocortext.
Ярослав Бойко (29 років) – співзасновник та Chief Administrative Officer Reface. Співзасновник компанії Neocortext, яка у 2020 році запустила додаток Reface.
Денис Дмитренко (29 років) – співзасновник Reface, займається інвестиціями та бізнес-напрямами компанії. Партнер і співзасновник PAWA — венчурної студії для розвитку стартапів, що займаються штучним інтелектом і машинним навчанням.
Інна Заіменко (29 років) – засновниця рішення A-LabInsider, яке призначене для полегшення пошуку наукової інформації для біотехнологічних компаній. Проєкт базується на вебмоніторингу і відборі літератури. Сьогодні молода підприємиця проживає у Берліні, Німеччина.
Ліза Дзюба (29 років) – співзасновниця проєкту Flawless App. Сервіс активно застосовують для розробки мобільних додатків. Flawless App довіряють всесвітньо відомі компанії: Uber, eBay, Nike, Qiwi, Spotify та інших.
Ахмед Сулейман (29 років) – співзасновник вищезгаданого сервісу Flawless App.