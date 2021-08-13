Раніше Facebook мала намір повернутися до звичного режиму роботи в жовтні. Обов'язкові вимоги – вакцинація та масковий режим.

До теми Компанія Amazon відклала повернення співробітників в офіси: нова дата

Наші команди в США не будуть зобов'язані повертатися в офіс до січня 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

У компанії пояснюють, що підхід до повернення в офіс включає не дати, а дані. Головна мета Facebook:

продовжувати стежити за ситуацією і працювати з експертами;

висувати безпеку кожного ​​співробітника на перше місце.

Так, Facebook стає останньою технологічною компанією, яка відклала свої наміри щодо повернення в офіс до наступного року. Раніше з відповідними заявами виступили Amazon та Lyft.