Раніше Amazon планувала повернутися до звичного режиму роботи у вересні 2021 року. У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією компанія визначила нову дату – 3 січня 2022 року. Рішення розповсюджується як на працівників США, так і на команди в інших країнах.

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Ми продовжуємо працювати над вказівками регіональної влади та працювати з організаціями охорони здоров'я, прислухаючись до порад та рекомендації, щоб створити безпечне робоче середовище для наших команд,

– йдеться у повідомленні керівництва компанії.

Важливо! Amazon – не перша компанія, яка відкладає вихід співробітників в офіс. Раніше з відповідними заявами виступили Apple та Uber. Ба більше, Facebook, Google, Microsoft та Netflix інвестували в обов'язкову вакцинацію співробітників від COVID-19.