Ранее Facebook намеревалась вернуться к обычному режиму работы в октябре. Обязательные требования – вакцинация и масочный режим.

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Наши команды в США не будут обязаны возвращаться в офис до января 2022 года,

– говорится в сообщении.

В компании объясняют, что подход к возвращению в офис включает не даты, а данные. Главная цель Facebook:

продолжать следить за ситуацией и работать с экспертами;

выдвигать безопасность каждого сотрудника на первое место.

Так, Facebook становится последней технологической компанией, которая отложила свои намерения относительно возвращения в офис до следующего года. Ранее с соответствующими заявлениями выступили Amazon и Lyft.