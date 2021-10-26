Для цього компанія придбала у компанії Ілона Маска 100 000 електрокарів Tesla Model 3. Загальна сума замовлення становить 4,2 мільярда доларів.

Варте уваги В одному з міст Іспанії жителям видаватимуть кошти на купівлю електровелосипедів

Сервіс має усі шанси стати лідером серед представників галузі. Основні цілі – збільшити парк електромобілів, а також – надати кращий досвід оренди й підзарядки для туристів та бізнес-клієнтів по всьому світу.

Електромобілі зараз є мейнстримом, і ми тільки почали помічати зростання глобального попиту та інтересу,

– сказав виконуючий обов'язки генерального директора Hertz Марк Філдс.

Вже з листопада новенькі "Тесли" з'являться в аеропортах та околицях компанії у США й у деяких містах Європи. У компанії підкреслюють, що до кінця 2022 року їх кількість досягне 100 000, однак це – лише початок. Крім того, Hertz працюватиме над встановленням зарядних станцій по всій мережі.