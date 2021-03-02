ДТЕК ВДЕ і данська компанія Vestas, світовий лідер з виробництва вітротурбін, уклали договір на будівництво першої черги ДТЕК Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю в 126 МВт у Миколаївській області. Фінансування першої черги планується з коштів, залучених 2019 року в результаті випуску зелених єврооблігацій.

Цей проєкт стане дієвим кроком Групи ДТЕК по досягненню вуглецевої нейтральності до 2040 року та внеском України в реалізацію європейської програми Green Deal.

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В рамках Нової стратегії 2030 ДТЕК узяв на себе зобов'язання по трансформації компанії в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес. Реалізація стратегії з розвитку генеруючих потужностей в зеленій енергетиці стане суттєвим внеском Групи ДТЕК в декарбонізацію економіки України та Європи в цілому.

На ДТЕК Тилігульська ВЕС будуть встановлені інноваційні onshore-вітротурбіни компанії Vestas. Завдяки новітнім розробкам вони здатні максимізувати генерацію електроенергії при слабкому та середньому вітрі. Нове покоління вітротурбін було запущено в промислове виробництво на початку 2021 року й однією з перших, де вони будуть встановлені, стане українська вітроелектростанція.

На майданчику ДТЕК Тилігульська ВЕС закінчуються підготовчі роботи, будівельні роботи почнуться в березні та триватимуть до кінця 2021 року. Робота першої черги нової вітроелектростанції потужністю 126 МВт буде сприятиЗавдяки будівництву ВЕС в регіоні буде створено кілька сотень тимчасових і десятки постійних робочих місць.

ДТЕК починає будівництво першої черги Тилігульської ВЕС / Фото ДТЕК

Проєкт будівництва ДТЕК Тилігульська ВЕС передбачає можливість збільшення потужності до 564 МВт.

Для фінансування будівництва першої черги ДТЕК Тилігульська ВЕС планується часткове використання "зелених" євробондів. "Зелені" єврооблігації на суму 325 мільйонів євро були випущені у 2019 році з терміном обігу п'ять років і котируються на біржі Euronext Dublin. За умовами розміщення, залучені кошти можуть бути використані виключно на проєкти ВДЕ.

Коли у 2019 році вперше були розміщені "зелені" євробонди ДТЕК ВДЕ на європейській біржі, ми як компанія взяли на себе відповідальність реалізувати проєкти саме в Україні. Ми стали "обличчям" української "зеленої" енергетики для Європи та світу. Як надійний партнер, сьогодні ми готові виконувати взяті зобов'язання навіть в такий складний час. Ми продовжимо інвестувати в чисту та доступну енергію і розвивати галузь відновлюваної енергетики в Україні. Ми розраховуємо, що криза неплатежів для сектора ВДЕ вирішиться незабаром, а політика держави в частині ВДЕ стане зрозумілою і прогнозованою. Це дозволить інвесторам з усього світу знову подивитися у бік України. Фактично це наше повідомлення світу: у "зеленої" енергетики в Україні є майбутнє,

– сказав генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніцкіс.

Президент Vestas Northern & Central Europe Нільс де Баар зазначив: "Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з ДТЕК ВДЕ в важливому проєкті Тилігульський ВЕС, яка стане першою станцією з використанням платформи EnVentus в Східній Європі. Ми вітаємо амбіції ДТЕК у проєкті Тилігульський ВЕС, оскільки ми продовжуємо знижувати вартість чистої відновлюваної енергії вітру за допомогою платформи EnVentus".

Він додав, що завдяки будівництву таких нових проєктів Україна стає на крок ближче до Європи, а ДТЕК підтверджує свої європейські цінності. Крім того, використання кращих у своєму класі вітряних турбін є важливим сигналом для країни.

На ДТЕК Тилігульська ВЕС буде змонтована 21 вітротурбіна Vestas потужністю 6 МВт кожна. Раніше данський виробник протестував прототипи новітніх турбін на платформі EnVentus в Національному випробувальному центрі великих турбін Østerild в Західній Ютландії, Данія. Дана модель є найбільшою on-shore вітротурбіною в портфелі Vestas діаметром ротора 162 метри. Інноваційні турбіни підходять для низьких і середніх швидкостей вітру, що ідеально для вітрогенерації на півдні України.