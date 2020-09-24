ДТЕК став першою компанією в Україні, яка увійшла до Асоціації Hydrogen Europe, що об'єднує лідерів в сфері застосування водневих технологій в Європі.

За словами директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе, це членство дасть компанії можливість сформувати мережу прямих контактів з міжнародними партнерами, зацікавленими у розвитку водневої економіки як в Україні, так і по всьому світу, розповідає 24 канал.

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Європейська та локальна енергетичні системи трансформуються. Відновлювальні джерела енергії несуть велике навантаження на існуючу мережу, а вуглецева енергетика перестає бути стійкою екологічно і економічно. Використання водневих технологій відкриває можливості для декарбонізації основних секторів економіки, а також для побудови нового сектора економіки і створення додаткових робочих місць, – зазначив директор з інновацій Емануеле Вольпе.

Чому це важливо?

Представники ДТЕК переконані, що пошук нових технологій та інноваційних рішень для трансформації української енергетики, розвитку конкурентного ринку і енергонезалежності країни є одним з пріоритетів ДТЕК.

Членство в Hydrogen Europe дозволить транслювати інноваційні інтереси ДТЕК як в українській, так і в міжнародній спільнотах. Ми зможемо вивчити ключові напрямки при формуванні регуляторної бази європейських країн щодо водню, отримати прямий доступ до переліку найбільш перспективних міжнародних кейсів і освоїти практичний досвід реалізації проєктів, спрямованих на декарбонізацію енергетики, – додав Вольпе.

Стратегія використання водню