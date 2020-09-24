Европейская и локальная энергетические системы трансформируются. Возобновляемые источники энергии несут большую нагрузку на существующую сеть, а углеродная энергетика перестает быть устойчивой экологически и экономически. Использование водородных технологий открывает возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения нового сектора экономики и создания дополнительных рабочих мест, – отметил директор по инновациям Эмануэле Вольпе.

Почему это важно?

Представители ДТЭК убеждены, что поиск новых технологий и инновационных решений для трансформации украинской энергетики, развития конкурентного рынка и энергонезависимости страны является одним из приоритетов ДТЭК.

Членство в Hydrogen Europe позволит транслировать инновационные интересы ДТЭК как в украинском, так и в международном сообществах. Мы сможем изучить ключевые направления при формировании регуляторной базы европейских стран по водороду, получим прямой доступ к перечню наиболее перспективных международных кейсов и освоим практический опыт реализации проектов, направленных на декарбонизацию энергетики, – добавил Вольпе.

Стратегия использования водорода

Важность вхождения ДТЭК в Ассоциацию Hydrogen Europe состоит еще и в том, что на этой неделе Еврокомиссия представила свою стратегию использования водорода, который она считает одним из важнейших источников энергий при переходе на безуглеродную экономику. Эмануэле Вольпе убежден, что Украина обязана стать активным партнером Европы на пути к декарбонизации.