ДТЕК Нафтогаз видобув 1,84 мільярда кубометрів природного газу за 2020 рік, що на 11% перевищило показник попереднього року й стало новим рекордом як для компанії, так і для всього сектору приватного газовидобування України.

2020 рік був складним для світової нафтогазової галузі. Крім низьких цін на газ, значну роль відіграла економічна криза, викликана пандемією. На вітчизняному ринку газовидобування ситуація була не менш складною. Всупереч цьому, ДТЕК Нафтогаз, завдяки системній роботі та інноваційному лідерству, у 2020 році показав суттєвий приріст газовидобутку.

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Чого вдалося досягти Компанія збільшила видобуток завдяки завершенню буріння чотирьох високодебітних свердловин на Мачухському родовищі, проведенню заходів з інтенсифікації свердловин чинного фонду та впровадженню інноваційних технологій по всьому технологічному ланцюгу. Крім того, ДТЕК Нафтогаз завершив реалізацію великого інфраструктурного проєкту та ввів у експлуатацію дотискні компресорні станції, які дозволять підвищити ефективність розробки Семиренківського родовища.

Буріння свердловин / Фото ДТЕК

Важливо! Компанія веде роботу з нарощування ресурсно-запасної бази та подальшого збільшення видобутку вуглеводнів відповідно до стратегії росту. ДТЕК Нафтогаз здобув перемогу у відкритому конкурентному аукціоні й придбав спецдозвіл на користування надрами Будищансько-Чутівської ділянки. Також була підписана угода про розподіл продукції (УРП) по Зінківській площі в рамках наймасштабнішого в історії України конкурсу УРП.

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Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров зазначив, що підприємство стабільно демонструє високі показники.

У 2020 році, попри складні умови для світової газовидобувної галузі через низькі ціни на газ і пандемію, ми продовжили системно інвестувати в розвиток українського газовидобування: за минулий рік інвестиції склали 3 мільярди гривень, що дозволило продовжити динаміку росту відповідно до довгострокової стратегії розвитку. У 2021 році ми ставимо перед собою ще більш амбітні цілі та продовжимо зміцнювати наш внесок у досягнення енергонезалежності України,

– підсумував він.