ДТЕК Мережі запустив чат-бот для 12 мільйонів жителів України

9 лютого 2021 , 18:55
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СПЕЦПРОЄКТ

Джерело:

24 канал

На цей час чат-боти працюють в ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі та ДТЕК Донецькі електромережі. До кінця лютого оновлений функціонал чат-бота запрацює також у Київській та Одеській областях.

ДТЕК розуміє потреби сучасних клієнтів. Ми будуємо новий клієнтський сервіс: зручність, простота та можливість отримати більшість послуг онлайн. Завдяки чат-боту кожен наш клієнт може отримати підтримку в режимі 24/7 з будь-якого смартфона або гаджета. ДТЕК прагне стати еталоном клієнтоорієнтованості в Україні. Українці гідні європейського рівня сервісу,
— підкреслив директор із взаємодії з клієнтами ДТЕК Мережі Руслан Волинець.

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ОСР ДТЕК Мережі забезпечують електроенергією 5,4 млн домогосподарств, це понад 12 мільйонів жителів. Починаючи з лютого 2021 року чат-бот буде працювати в месенджерах Viber і Telegram і кожен клієнт компанії може скористатися його перевагами. На наступних етапах впровадження чат-бот з'явиться в соціальній мережі Facebook.

Для того, щоб почати користуватися послугами чат-боту, необхідно:

  1. У пошуку Telegram або Viber ввести назву ОСР – "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі" або "ДТЕК Донецькі електромережі";
  2. Дотримуючись підказок меню, отримати або передати необхідну інформацію.

Наразі за допомогою чат-боту клієнти можуть:

  • передати покази лічильників;
  • повідомити про аварії;
  • подати заявку на роботи з приладами обліку;
  • ознайомитися з графіком роботи Центрів обслуговування клієнтів;
  • отримати інформацію про проведення планових робіт;
  • дізнатися про аварійні ситуації;
  • отримати відповіді на найбільш поширені запитання.
Ідентифікація користувачів чат-боту відбувається за допомогою номера особового рахунку клієнтів оператора систем розподілу. Якщо клієнт не знає номер особового рахунку, його можна відновити через сайт компанії або зв'язавшись з колцентром.

ДТЕК Мережі планує розвивати інноваційний сервіс і доповнювати його новими функціями.