ДТЕК Мережі запустив чат-бот для 12 мільйонів жителів України

Джерело:24 канал
На цей час чат-боти працюють в ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі та ДТЕК Донецькі електромережі. До кінця лютого оновлений функціонал чат-бота запрацює також у Київській та Одеській областях.
ДТЕК розуміє потреби сучасних клієнтів. Ми будуємо новий клієнтський сервіс: зручність, простота та можливість отримати більшість послуг онлайн. Завдяки чат-боту кожен наш клієнт може отримати підтримку в режимі 24/7 з будь-якого смартфона або гаджета. ДТЕК прагне стати еталоном клієнтоорієнтованості в Україні. Українці гідні європейського рівня сервісу,
— підкреслив директор із взаємодії з клієнтами ДТЕК Мережі Руслан Волинець.
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ОСР ДТЕК Мережі забезпечують електроенергією 5,4 млн домогосподарств, це понад 12 мільйонів жителів. Починаючи з лютого 2021 року чат-бот буде працювати в месенджерах Viber і Telegram і кожен клієнт компанії може скористатися його перевагами. На наступних етапах впровадження чат-бот з'явиться в соціальній мережі Facebook.
Для того, щоб почати користуватися послугами чат-боту, необхідно:
Наразі за допомогою чат-боту клієнти можуть:
ДТЕК Мережі планує розвивати інноваційний сервіс і доповнювати його новими функціями.