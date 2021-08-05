Вперше в історії: дрони Volansi доставили вантаж з одного рухомого судна на інше

Компанія Volansi, яка спеціалізується на дронах, здійснила автономну доставку вантажу з одного корабля на інший. Обидва судна перебували у русі.

Таке досягнення є безпрецедентним для усієї галузі. Для виконання завдання залучили два БПЛА: Voly 10 і Voly 20.

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Чому це важливо

Ключова проблема полягає в тому, що доставка вантажів за допомогою катерів та вертольотів вимагає багато часу та коштів. Своєю чергою дрони – це ефективна альтернатива.

Ця подія знаменує світле майбутнє автономної доставки вантажів. Volansi – перша компанія, яка доставляє вантажі з допомогою систем БПЛА з функцією ISR з урядового судна з використанням єдиної наземної станції управління,

– зазначив генеральний директор Volansi доктор Уїлл Ропе.

Компанія володіє передовими можливостями вертикального зльоту і посадки, а відтак має хороші можливості для доставки критично важливих вантажів замовникам зі сфери оборони для виконання термінових завдань. Як наслідок – з'являється можливість заощадити час, гроші та життя. У найближчому майбутньому – розширення флоту з метою доставки більших вантажів та подолання більших відстаней.

Про дрони

Voly 10

здатний нести 4,5 кілограма;

літає на відстань понад 67 кілометрів ;

БПЛА має конфігурацію 4 + 1: чотири двигуни використовуються для його можливостей вертикального зльоту і посадки, а задній – штовхає гвинт, забезпечуючи тягу для польоту з нерухомим крилом.

Безпілотник злетів з військового експедиційного судна командування морських перевезень, пролетів 27,8 кілометра та успішно приземлився на катері Вільяма Трампа берегової охорони США (USCG).

Voly 20

велика дальність польоту та вантажопідйомність;

вісім двигунів для вертикального зльоту і посадки;

бензиновий двигун;

може пролетіти до 563 кілометрів;

перевозить до 9 кілограмів;

крейсерська швидкість – 120 кілометрів за годину.

Дрон пролетів менше ніж два кілометри в умовах швидкості вітру понад 32 кілометрів на годину.