Такое достижение является беспрецедентным для всей отрасли. Для выполнения задания привлекли два БПЛА: Voly 10 и Voly 20.

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Почему это важно

Ключевая проблема заключается в том, что доставка грузов с помощью катеров и вертолетов требует много времени и средств. В свою очередь дроны – это эффективная альтернатива.

Это событие знаменует светлое будущее автономной доставки грузов. Volansi – первая компания, которая доставляет грузы при помощи систем БПЛА с функцией ISR с правительственного судна с использованием единой наземной станции управления,
– отметил генеральный директор Volansi доктор Уилл ропе.

Компания владеет передовыми возможностями вертикального взлета и посадки, а значит имеет хорошие возможности для доставки критически важных грузов заказчикам из сферы обороны для выполнения срочных задач. Как следствие – появляется возможность сэкономить время, деньги и жизни. В ближайшем будущем – расширение флота с целью доставки больших грузов и преодоления больших расстояний.

О дронах

Voly 10

  • способен нести 4,5 килограмма;
  • летает на расстояние более 67 километров;
  • БПЛА имеет конфигурацию 4+1: четыре двигателя используются для его возможностей вертикального взлета и посадки, а задний – толкающий винт, обеспечивая тягу для полета с неподвижным крылом.

Voly 20

  • большая дальность полета и грузоподъемность;
  • восемь двигателей для вертикального взлета и посадки;
  • бензиновый двигатель;
  • может пролететь до 563 километров;
  • перевозит до 9 килограммов;
  • крейсерская скорость – 120 километров в час.