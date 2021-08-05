Таке досягнення є безпрецедентним для усієї галузі. Для виконання завдання залучили два БПЛА: Voly 10 і Voly 20.
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Чому це важливо
Ключова проблема полягає в тому, що доставка вантажів за допомогою катерів та вертольотів вимагає багато часу та коштів. Своєю чергою дрони – це ефективна альтернатива.
Ця подія знаменує світле майбутнє автономної доставки вантажів. Volansi – перша компанія, яка доставляє вантажі з допомогою систем БПЛА з функцією ISR з урядового судна з використанням єдиної наземної станції управління,
– зазначив генеральний директор Volansi доктор Уїлл Ропе.
Компанія володіє передовими можливостями вертикального зльоту і посадки, а відтак має хороші можливості для доставки критично важливих вантажів замовникам зі сфери оборони для виконання термінових завдань. Як наслідок – з'являється можливість заощадити час, гроші та життя. У найближчому майбутньому – розширення флоту з метою доставки більших вантажів та подолання більших відстаней.
Про дрони
Voly 10
- здатний нести 4,5 кілограма;
- літає на відстань понад 67 кілометрів;
- БПЛА має конфігурацію 4 + 1: чотири двигуни використовуються для його можливостей вертикального зльоту і посадки, а задній – штовхає гвинт, забезпечуючи тягу для польоту з нерухомим крилом.
Voly 20
- велика дальність польоту та вантажопідйомність;
- вісім двигунів для вертикального зльоту і посадки;
- бензиновий двигун;
- може пролетіти до 563 кілометрів;
- перевозить до 9 кілограмів;
- крейсерська швидкість – 120 кілометрів за годину.