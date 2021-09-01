На дорогах Львівщини випробовують робота-помічника ALLY: фото
1 вересня 2021 , 09:27Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Укравтодору
На дорогах Львівської області тестують інноваційне рішення – робота-помічника ALLY. Пілотний проєкт запустили на трасі М-06 Київ – Чоп.
Робот допомагав здійснювати експлуатаційне утримання траси неподалік села Бродки. Фахівці зауважують, що це – корисний помічник, який здатен впоратися з дрібним ремонтом доріг у місті з великим трафіком.
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Автори розробки – українські стартапери Євгеній Третяк та Антон Варавін. Роботизована платформа дозволяє автоматизувати процес переміщення важковагового статкування – як на рівному покритті, так і в умовах бездоріжжя.
Характеристики ALLY
- вихідне живлення 220 – 110 в;
- колісна форма 4х4 або 4х2;
- передбачені освітлення та електричний інструмент;
- переломна рама, яка значно підвищує прохідність пристрою по пересічній місцевості;
- багажний відсік – 800х1200 або 1000х1200;
- робот обладнаний підйомником;
- керування платформою здійснюється за допомогою звичайного смартфона.