На дорогах Львівщини випробовують робота-помічника ALLY: фото

На дорогах Львівської області тестують інноваційне рішення – робота-помічника ALLY. Пілотний проєкт запустили на трасі М-06 Київ – Чоп.

Робот допомагав здійснювати експлуатаційне утримання траси неподалік села Бродки. Фахівці зауважують, що це – корисний помічник, який здатен впоратися з дрібним ремонтом доріг у місті з великим трафіком.

Не пропустіть Прозорий дах та крісла невагомості: китайська Baidu представила свій "робокар"

Автори розробки – українські стартапери Євгеній Третяк та Антон Варавін. Роботизована платформа дозволяє автоматизувати процес переміщення важковагового статкування – як на рівному покритті, так і в умовах бездоріжжя.

Характеристики ALLY

вихідне живлення 220 – 110 в;

колісна форма 4х4 або 4х2;

передбачені освітлення та електричний інструмент;

переломна рама, яка значно підвищує прохідність пристрою по пересічній місцевості;

багажний відсік – 800х1200 або 1000х1200;

робот обладнаний підйомником;

керування платформою здійснюється за допомогою звичайного смартфона.

Крім того, у перспективі робот отримає фрезу для косіння трави на узбіччях доріг, фрезу для зняття старого асфальту та інші допоміжні інструменти.