В межах договору облаштують дві лабораторії: Лабораторію з прототипування та електроніки й Лабораторію технологічних та інженерних рішень. Крім того, розроблять простір для коворкінгу.

Варте уваги Сервіс для інвесторів Zerion залучив 8,2 мільйона доларів: співзасновник – українець

Деталі

Для запуску Акселератора планують закупити: комп’ютери, меблі, 3D-принтери, фрезерний та лазерний верстати, верстаки, плотери, принтер для УФ-друку, столярні та слюсарні інструменти, швейну машинку, фото-принтер, набір електроінструментів та інше обладнання. Устаткування допоможе створювати прототипи різних виробів та реалізовувати інноваційні ідеї.

До діяльності Акселератора залучатимуть викладачів, аспірантів та студентів ДонНТУ. Грант передбачає, що ДонНТУ розробить та включить до навчальної програми десять нових модулів з інженерних та технічних спеціальностей, зокрема:

"3D-моделювання”;

"Інформаційні технології автоматизованого електроприводу";

"Основи електромеханіки";

"Програмне забезпечення для автоматизованої електронної системи управління”.

Організатори мають на меті налагодити якісну передачу знань, а також практичні заняття на обладнанні Акселератора.

Команда Акселератора відвідуватиме тренінгах, братиме участь у навчальних поїздках до інноваційних просторів в інших регіонах, працюватиме з Платформою трансформації вугільних міст Донецької області, залучатиметься до діяльності ІТ-кластерів та впровадження смарт-спеціалізації у регіоні.

Довідка: Грантова та освітня допомога підприємцям на Сході України надається Проєктом USAID в рамках інформаційної кампанії "Схід економічних можливостей". Сума угоди складає 129 тисяч доларів. Головна мета – покращити рівень життя населення, розвивати бізнес у перспективних галузях економіки та відновлювати інфраструктуру.