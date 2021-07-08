Тобі Коппел з Mosaic Ventures і Бред Бернхем з Placeholder увійшли до складу ради директорів Zerion.

Варте уваги Акселератор GCIP оголосив конкурс стартап-проєктів

Про сервіс

Zerion – це децентралізований фінансовий "інтерфейс" для криптоінвесторів, привернув увагу венчурних капіталістів на тлі недавнього зростання. Цього року на тлі крипто-золотої лихоманки компанія обробила обсяг транзакцій на суму понад 600 мільйонів доларів. Ба більше, кількість активних користувачів нині перевершує 200 тисяч.

Платформа надає клієнтам доступ до більш ніж 50 тисяч цифрових активів і 60 протоколів блокчейну Ethereum через свій додаток, який оптимізує інтерфейс DeFi. Користувачі можуть отримувати доступ до токенів та інвестувати через додаток, аналогічно до бірж, таких як Coinbase або Gemini. Відмінність – вони роблять це з впровадженням своїх особистих гаманців MetaMask, а це означає, що кошти користувачів і закриті ключі контролю недоступні для Zerion.

У просторі DeFi є безліч різних токенів і протоколів. Теоретично орієнтуватися в ньому має бути легко, але насправді все це – безладдя. Ми намагаємося демістифікувати їх, – зауважив генеральний директор стартапу Євген Юртаєв.

Мобільний додаток Zerion на iOS і Android ставособливо популярним способом для криптоінвесторів відстежувати ринок і маркери, які вони підтримують. За даними компанії, середній користувач відкриває додаток понад дев'ять разів в день.

Мобільний додаток Zerion / Скриншот Zerion

Зростання криптовалюти у 2021 році привернуло увагу інвесторів не лише до самих активів, але і до платформ, що полегшують ці транзакції. Минулого місяця венчурна компанія Andreessen Horowitz оголосила, що зібрала понад 2,2 мільярда доларів для інвестицій в стартапи, що створюють продукти в криптопросторі, включаючи децентралізовані фінанси.