В рамках договора обустроят две лаборатории: Лабораторию по прототипированию и электронике и Лабораторию технологических и инженерных решений. Кроме того, разработают пространство для коворкинга.

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Детали

Для запуска акселератора планируют закупить: компьютеры, мебель, 3D-принтеры, фрезерный и лазерный станки, верстаки, плоттеры, принтер для УФ-печати, столярные и слесарные инструменты, швейную машинку, фото-принтер, набор электроинструментов и другое оборудование. Оборудование поможет создавать прототипы различных изделий и реализовывать инновационные идеи.

К деятельности акселератора будут привлекать преподавателей, аспирантов и студентов ДонНТУ. Грант предполагает, что ДонНТУ разработает и включит в учебную программу десять новых модулей по инженерным и техническим специальностям, в частности:

"3D-моделирование";

"Информационные технологии автоматизированного электропривода";

"Основы электромеханики";

"Программное обеспечение для автоматизированной электронной системы управления".

Организаторы имеют целью наладить качественную передачу знаний, а также практические занятия на оборудовании Акселератора.

Команда будет посещать тренинги, участвовать в учебных поездках в инновационных пространствах в других регионах, работать с платформой трансформации угольных городов Донецкой области, привлекаться к деятельности ИТ-кластеров и внедрению смарт-специализации в регионе.

Справка: Грантовая и образовательная помощь предпринимателям на Востоке Украины предоставляется проект USAID в рамках информационной кампании "Восток экономических возможностей". Сумма сделки составляет 129 тысяч долларов. Главная цель – улучшить уровень жизни населения, развивать бизнес в перспективных отраслях экономики и восстанавливать инфраструктуру.