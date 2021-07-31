Для ВМС України відремонтували два кораблі: деталі

Миколаївський суднобудівний завод завершив ремонт двох кораблів, які призначені для потреб ВМС України. Його провели на рейдовому тральнику "Генічеськ" та ракетному катері "Прилуки".

Відомо, що ремонт військових кораблів провели за контрактом з Міністерством оборони України.

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"Генічеськ" та "Прилуки" прибули на завод у квітні 2021 року. Аби прийняти кораблі, у Миколаєві тимчасово розвели три мости.

На Миколаївському суднобудівному заводі відремонтували два кораблі для ВМС / Фото Укроборонпром

Що зробили

Впродовж трьох місяців спеціалісти працювали над:

відновленням зовнішньої обшивки кораблів;

покращенням гвинто-рульового комплексу;

ремонтом силових установок та механізмів.

Завдяки високій професійності та злагодженості дій працівників нашого підприємства завдання виконано якісно та своєчасно,

– зазначив начальник управління суднобудування та морської техніки Укроборонпрому Вадим Чабан.

На заводі підкреслюють, що головна мета – й надалі працюватиме для зміцнення обороноздатності України.