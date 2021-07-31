Известно, что ремонт военных кораблей провели по контракту с Министерством обороны Украины.

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"Геническ" и "Прилуки" прибыли на завод в апреле 2021 года. Чтобы принять корабли, в Николаеве временно развели три моста.

На Николаевском судостроительном заводе отремонтировали два корабля для ВМС / Фото Укроборонпром

Что сделали

В течение трех месяцев специалисты работали над:

восстановлением внешней обшивки кораблей;

улучшением винто-рулевого комплекса;

ремонтом силовых установок и механизмов.

Благодаря высокой профессиональности и слаженности действий работников нашего предприятия задание выполнено качественно и своевременно,

– отметил начальник управления судостроения и морской техники Укроборонпрома Вадим Чабан.

На заводе подчеркивают, что главная цель – и дальше работать для укрепления обороноспособности Украины.