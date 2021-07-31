Відомо, що ремонт військових кораблів провели за контрактом з Міністерством оборони України.
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"Генічеськ" та "Прилуки" прибули на завод у квітні 2021 року. Аби прийняти кораблі, у Миколаєві тимчасово розвели три мости.
На Миколаївському суднобудівному заводі відремонтували два кораблі для ВМС / Фото Укроборонпром
Що зробили
Впродовж трьох місяців спеціалісти працювали над:
- відновленням зовнішньої обшивки кораблів;
- покращенням гвинто-рульового комплексу;
- ремонтом силових установок та механізмів.
Завдяки високій професійності та злагодженості дій працівників нашого підприємства завдання виконано якісно та своєчасно,
– зазначив начальник управління суднобудування та морської техніки Укроборонпрому Вадим Чабан.