Відомо, що ремонт військових кораблів провели за контрактом з Міністерством оборони України.

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"Генічеськ" та "Прилуки" прибули на завод у квітні 2021 року. Аби прийняти кораблі, у Миколаєві тимчасово розвели три мости.

На Миколаївському суднобудівному заводі відремонтували два кораблі для ВМС / Фото Укроборонпром

Що зробили

Впродовж трьох місяців спеціалісти працювали над:

відновленням зовнішньої обшивки кораблів;

покращенням гвинто-рульового комплексу;

ремонтом силових установок та механізмів.

Завдяки високій професійності та злагодженості дій працівників нашого підприємства завдання виконано якісно та своєчасно,

– зазначив начальник управління суднобудування та морської техніки Укроборонпрому Вадим Чабан.

На заводі підкреслюють, що головна мета – й надалі працюватиме для зміцнення обороноздатності України.