Підприємство отримало авансовий платіж в розмірі 30% від суми контракту – ці кошти спрямують на закупівлю 50% комплектуючих та матеріалів. За умовами договору першу партію вагонів, а саме – 10% від загальної кількості, мають поставити не пізніше ніж через 6 місяців із дня отримання передоплати.

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Деталі

В межах угоди завод виготовить для Укразалізниці:

  • 51 купейний вагон;
  • 12 вагонів типу СВ;
  • 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;
  • 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Наглядова рада і правління, весь колектив ПАТ "КВБЗ" сподіваються на подальшу злагоджену і плідну роботу з нашим шановним замовником – Укрзалізницею, а також із партнерами по проєкту – постачальниками матеріалів та комплектуючих.

Відзначимо, ПАТ "КВБЗ" – потужний представник українського пасажирського вагонобудування. На заводі підкреслюють, що отримання такого значного за обсягами замовлення є красномовним свідченням того, що підприємство зберегло свій потенціал, готове до реалізації поставлених завдань і взятих на себе зобов'язань.

"При цьому в Україні будуть створені робочі місця, а залізниця та пасажири отримають сучасні вагони вітчизняного виробництва", – йдеться у повідомленні.