DJI представила новітній квадрокоптер Air 2S

Компанія-виробник безпілотників DJI презентувала оновлений складаний квадрокоптер Air 2S. Тепер пристрій може знімати відео у дозволі 5.4K/30FPS.
Як і його попередник Mavic Air 2, DJI Air 2S має складні пропелерні важелі для транспортування, передні та задні датчики обходу перешкод, а також безліч інтелектуальних режимів зйомки.
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Новітній DJI Air 2S / Фото DJI
Характеристики квадрокоптера
- 1-дюймовий CMOS-датчик і максимальний дозвіл відео 5,4К/30 FPS й 4K/60 FPS.
- дозвіл фотознімків – 20 мегапікселів;
- фото та відео записуються на 8 гігабайтах вбудованої пам'яті;
- завдяки підтримці HDR та 10-бітного профілю Dlog-M власники отримують відеоролики з широкою палітрою кольорів та глибокими відтінками;
- відео можна записувати в формат MOV, а фотографії – в RAW;
- у складеному вигляді DJI Air 2S має розміри 180 на 97 на 77 міліметрів;
- його вага становить 595 грамів;
- має максимальну швидкість 19 метрів в секунду;
- на одному заряді літій-полімерної батареї коптер може літати протягом 31 хвилини;
- може налаштовуватися на низку заздалегідь запрограмованих режимів польоту.
Крім того, пристрій оснащений новою функцією MasterShots, завдяки якій квадрокоптер може автономно літати навколо об'єкта, який користувач обере в спеціальному додатку. Безпілотник виконуватиме 10 окремих маневрів послідовно, зберігаючи центрування об'єкта в кадрі. Після цього програма створить коротке відео, в якому будуть об'єднані кадри з різних маневрів.
Новітній DJI Air 2S / Фото DJI
Власники також можуть обрати різноманітні режими роботи:
- Spotlight 2.0: камера залишається по центру об'єкта, коли користувач вручну управляє пристроєм;
- ActiveTrack 4.0: безпілотник самостійно прямує за об'єктом, уникаючи перешкод;
- Point of Interest 3.0: квадрокоптер літає по колу навколо об'єкта.
Ціна
DJI Air 2S тепер доступний в комплекті, що складається з безпілотника, його контролера та однієї батареї за ціною 999 доларів. Первісна модель Mavic Air 2 також доступна за ціною 799 доларів.
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