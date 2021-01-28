На даху Херсонського університету з'явиться сонячна станція: що відомо

На даху Херсонського державного університету готуються встановити сонячну електростанцію. Її потужність сягатиме 50 кіловат-годин.

Джерело: "Голос України"

Сонячні панелі з'являться на даху будівлі актового залу університету. Їх замовили для навчального закладу у рамках ініціативи "ЕкоХДУ".

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Як використовуватимуть енергію

Перед встановленням панелей вже провели необхідну експертизу. Вона підтвердила, що будівля актового залу витримає таке навантаження. Тож ввести СЕС в експлуатацію можуть вже у 2021 році.

Реалізація першого етапу програми "ЕкоХДУ" обійдеться у близько 700 тисяч гривень. За попередніми прогнозами, проєкт окупиться вже за 4 роки.

Електроенергію, яку генеруватиме сонячна станція, будуть використовувати для потреб університетського актового залу, наприклад – для живлення кондиціонерів.

Крім цього – для потреб бібліотеки з коворкінг-центром та басейну. Натомість надлишки електроенергії спрямують на енергопостачання студентського гуртожитку № 3.

Хто фінансуватиме проєкт

Зауважимо, що університет частково покриє встановлення сонячних панелей. Крім цього, мають намір залучити грантові гроші та отримати фінансування від міста.

Щороку наш університет перераховує у місцеві бюджети податків на 13,5 мільйона гривень. Було б справедливо, якби хоча б 10% з цих сум поверталися у ХДУ як партнерське фінансування,

– зазначив Олександр Співаковський, ректор.

В Херсонському державному університеті також розповіли про плани на майбутнє. Зокрема, з часом там планують повністю перейти на "зелену енергію".