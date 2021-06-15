Раніше мовилося про використання каталізаторів – хімічних речовин, які виробляють необхідні для розпаду мікропластика компоненти під впливом сонячного світла.

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Проте цей процес є доволі складним та передбачає використання додаткових технологій. Тому вченим довелося шукати альтернативні рішення.

Вони запропонували перетворити каталізатори у мікророботів, які працюватимуть завдяки сонячній енергії. Це частинки неорганічної сполуки – ванадату вісмуту.

Що відомо про цих мікророботів 

  • Розмір частинок сягає всього лише 4 – 8 нанометрів.
  • Вони покриті магнітним оксидом заліза.
  • Можуть переміщатися у воді до фрагментів пластику, опісля – розподіляються по всій довжині.
  • У результаті запускається хімічна реакція, а мікропластик руйнується.

Мікророботи руйнують пластик
Мікророботи руйнують пластик / Фото phys.org

Випробування нової технології

Дослідники протестували запропонований метод на 4 типах пластикових частинок. У всіх випадках випробування завершилися успішно.

У майбутньому інноваційний метод можуть вдосконалити. Мовиться, зокрема, про розробку комплексних систем, які прискорюватимуть процес розпаду пластику.