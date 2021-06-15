Раніше мовилося про використання каталізаторів – хімічних речовин, які виробляють необхідні для розпаду мікропластика компоненти під впливом сонячного світла.
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Проте цей процес є доволі складним та передбачає використання додаткових технологій. Тому вченим довелося шукати альтернативні рішення.
Вони запропонували перетворити каталізатори у мікророботів, які працюватимуть завдяки сонячній енергії. Це частинки неорганічної сполуки – ванадату вісмуту.
Що відомо про цих мікророботів
- Розмір частинок сягає всього лише 4 – 8 нанометрів.
- Вони покриті магнітним оксидом заліза.
- Можуть переміщатися у воді до фрагментів пластику, опісля – розподіляються по всій довжині.
- У результаті запускається хімічна реакція, а мікропластик руйнується.
Мікророботи руйнують пластик / Фото phys.org
Випробування нової технології
Дослідники протестували запропонований метод на 4 типах пластикових частинок. У всіх випадках випробування завершилися успішно.
У майбутньому інноваційний метод можуть вдосконалити. Мовиться, зокрема, про розробку комплексних систем, які прискорюватимуть процес розпаду пластику.