Раніше мовилося про використання каталізаторів – хімічних речовин, які виробляють необхідні для розпаду мікропластика компоненти під впливом сонячного світла.

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Проте цей процес є доволі складним та передбачає використання додаткових технологій. Тому вченим довелося шукати альтернативні рішення.

Вони запропонували перетворити каталізатори у мікророботів, які працюватимуть завдяки сонячній енергії. Це частинки неорганічної сполуки – ванадату вісмуту.

Що відомо про цих мікророботів

Розмір частинок сягає всього лише 4 – 8 нанометрів.

Вони покриті магнітним оксидом заліза.

Можуть переміщатися у воді до фрагментів пластику, опісля – розподіляються по всій довжині.

У результаті запускається хімічна реакція, а мікропластик руйнується.



Мікророботи руйнують пластик / Фото phys.org

Випробування нової технології

Дослідники протестували запропонований метод на 4 типах пластикових частинок. У всіх випадках випробування завершилися успішно.

Зверніть увагу! Частинки втратили до 3% маси, а їхня поверхня почала поступово розпадатися. Тож, на думку науковців, технологія має хороші перспективи.

У майбутньому інноваційний метод можуть вдосконалити. Мовиться, зокрема, про розробку комплексних систем, які прискорюватимуть процес розпаду пластику.