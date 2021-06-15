Ранее говорилось об использовании катализаторов – химических веществ, которые производят необходимые для распада микропластика компоненты под воздействием солнечного света.

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Однако этот процесс – довольно сложный и предусматривает использование дополнительных технологий. Поэтому ученым пришлось искать альтернативные решения.

Они предложили превратить катализаторы в микророботов, которые будут работать благодаря солнечной энергии. Это частицы неорганического соединения – ванадата висмута.

Что известно об этих микророботах

Размер частиц достигает всего лишь 4 – 8 нанометров.

Они покрыты магнитным оксидом железа.

Могут перемещаться в воде до фрагментов пластика, после – распределяются по всей длине.

В результате запускается химическая реакция, а микропластик разрушается.



Микророботы разрушают пластик / Фото phys.org

Испытания новой технологии

Исследователи протестировали предложенный метод на 4 типах пластиковых частиц. Во всех случаях испытания завершились успешно.

Обратите внимание! Частицы потеряли до 3% массы, а их поверхность стала постепенно распадаться. Поэтому, по мнению ученых, технология имеет хорошие перспективы.

В будущем инновационный метод могут усовершенствовать. Говорится, в частности, о разработке комплексных систем, которые будут ускорять процесс распада пластика.