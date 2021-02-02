McDonald's тепер готує бургери з рослинним м'ясом: де можна придбати

Корпорація McDonald's почала продавати бургери McPlant з котлетою з рослинного м'яса. Її розробили спільно з компанією Beyond Meat. Поки що замовити новинку можна лише у ресторанах мережі в Данії та Швеції.

Джерело: Bloomberg

Нові бургери продають там у тестовому режимі. Якщо вони матимуть попит серед споживачів, то з'являться й у закладах McDonald's в інших країнах.

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У Швеції підсумки експерименту підбиватимуть після 15 березня, у Данії – після 12 квітня. Наразі мовиться про заміну яловичини, але згодом у McDonald's може з'явитися й альтернативна курятина.

Що входить до складу McPlant:

котлети із горохового та рисового білка;

сир;

листя салату;

помідори;

солоні огірки;

цибуля;

майонез, гірчиця та кетчуп.

Що кажуть у McDonald's

Котлету з рослинного м'яса готують на тому ж грилі, що і бургери з яловичини. Це може стати проблемою для тих, хто дотримується веганської дієти.

Скандинавія є ключовим ринком для альтернативного м'яса на рослинній основі. Тому компанії, які випускають споживчі товари, звертають на це увагу.

Гендиректор McDonald's Кріс Кемпчінскі назвав рослинну їжу "постійною споживчою тенденцією". За його словами, компанія буде "гнучкою" щодо подальшого продажу McPlant.

Після того, як McDonald's анонсувала новий продукт у країнах Скандинавії, ціна акцій компанії майже не змінилася. Натомість акції Beyond Meat піднялися менш ніж на 1%.