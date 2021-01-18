Браслет призначений для компаній, співробітники яких працюють з дому. Розробка допоможе начальству більш якісно забезпечувати та контролювати добробут співробітників, пише BBC.

Важливо: Розпилює антисептик на 1,5 метра: вчені представили унікальний браслет – відео

Як це працює

Браслет синхронізується з мобільним додатком і веб-сайтом. Співробітникам пропонують натискати кнопки, які відповідають їх настрою, протягом робочого тижня. Своєю чергою менеджери зможуть відстежувати емоційний стан співробітників на онлайн-панелі.

Компанії намагаються постійно залишатися на зв'язку з персоналом, який працює з дому. Тут вони можуть запитати у 500 співробітників "Ви в порядку?", не зв'язуючись з ними телефоном,

– сказала співзасновниця Moodbeam Христина Колмера МакХью.

Вона також додала, що користувачі, які вже випробували пристрій, задоволені результатом. Так, компанії можуть перейти від анонімних даних до персональних, адже співробітники дійсно хочуть, щоб їх ідентифікували.

Чому це важливо

Відзначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я встановила, що депресія і тривожність вартували світовій економіці 1 трильйон доларів на рік. Причина тому – втрата продуктивності. Пандемія СOVID-19 і масовий перехід на віддалений режим роботи лише посилили проблему психічного здоров'я співробітників. Крім того, за даними британської благодійної організації Mind, 60% людей віком понад 18 років заявили, що їх психічне здоров'я погіршилося під час першої хвилі пандемії.

Цікаво: Коли і як правильно відпочивати від роботи для підвищення продуктивності: дослідження

"Роботодавці, які піклуються про віддалених співробітників, повинні також зменшити їх почуття ізольованості шляхом формування відчуття приналежності до колективу", – підкреслює почесний професор Бізнес-школи імені Джона Каса при Лондонському університеті Кріс Роулі.