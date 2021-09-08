Дозаправка у повітрі дозволяє виконувати завдання для забезпечення необхідного радіусу застосування літаків тактичної авіації. Надалі польоти екіпажів з практичним виконанням дозаправки у повітрі відбуватимуться планово.

Варте уваги В Україні випробували нові реактивні снаряди для БМ-21 "Град"

УПАЗ (Уніфікований підвісний агрегат заправки) Технічний пристрій, який встановлюється на літаках-заправниках. Він призначений для дозаправки літальних апаратів у повітрі.

Про літак

Надзвуковий літак-розвідник Су-24М – основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил України. Призначений для знищення наземних і надводних цілей в будь-яких метеоумовах, в будь-який час доби, в тактичній і найближчій оперативній глибині території противника.

Характеристики

екіпаж – 2 людини;

максимальна швидкість – 2 500 кілометрів за годину;

бойовий радіус – 600 кілометрів;

максимальне бойове навантаження – до 8;

має крило з перемінною стріловидністю – це забезпечує найкращі аеродинамічні характеристики на всіх режимах польоту, зокрема з надзвуковою швидкістю.

Бомбардувальники ЗСУ відпрацювали дозаправку у повітрі: дивіться відео