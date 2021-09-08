Дозаправка в воздухе позволяет решать задачи для обеспечения необходимого радиуса применения самолетов тактической авиации. В дальнейшем полеты экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово.
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УПАЗ (Унифицированный подвесной агрегат заправки)Техническое устройство, которое устанавливается на самолеты-заправщики. Он предназначен для дозаправки летательных аппаратов в воздухе.
О самолете
Сверхзвуковой самолет-разведчик Су-24М – основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил Украины. Предназначен для уничтожения наземных и надводных целей в любых метеоусловиях, в любое время суток, в тактической и ближайшей оперативной глубине территории противника.
Характеристики
- экипаж – 2 человека;
- максимальная скорость – 2 500 километров в час;
- боевой радиус – 600 километров;
- максимальная боевая нагрузка – до 8;
- имеет крыло с переменной стреловидностью – это обеспечивает лучшие аэродинамические характеристики на всех режимах полета, в том числе со сверхзвуковой скоростью.
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