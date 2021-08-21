Розробник нових снарядів – Державне підприємство "КБ "Південне" з міста Дніпро. На підприємстві підкреслюють, що усі пуски проведені успішно, а завдання випробувань виконані в повному обсязі.

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Про снаряд

Реактивний боєприпас, розроблений КБ "Південне". Снарядом можуть озброюватися системи залпового вогню БМ-21У "Верба", БМ-21 "Град" й БМ-21 УМ "Берест". 122-міліметровий реактивний снаряд має масу бойової частини 18,4 кілограма. "Тайфун-1" має збільшену до 40 км дальність стрільби.

Випробування снарядів "Тайфун-1": дивіться відео

Інші випробування

липень 2021 року

Провели стрільби на Державному випробувальному полігоні "Алібей". У них також взяла участь модернізована ракетна установка "Точка-У".

травень 2021 року

Боєприпас випробовували на середню дальність та кучність.

квітень 2020 року

На Одещині реактивні снаряди випробували на максимальну дальність.

Довідка: Випробування снарядів виконуються у межах відповідної дослідно-конструкторської роботи згідно з договором із Міністерством оборони України у співпраці з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу.