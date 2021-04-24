Що далі: Білл Гейтс пояснив, як уникнути кліматичної катастрофи

Засновник компанії Microsoft і один з найбільших багатіїв світу Білл Гейтс звернувся до світової спільноти. Він пояснив, що боротися зі зміною клімату можна лише за допомогою інноваційний технологій.

Таку думку він висловив під час свого виступу на віртуальному кліматичному саміті. У віртуальному заході взяли участь лідери 40 країн світу.

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Кліматичні зміни – це вкрай складна тема. Застосування вже наявних на сьогодні технологій не дозволить досягти наших амбітних цілей,

– наголосив Гейтс.

Він зауважив, що альтернативні "зелені" джерела енергії є дорожчими, ніж традиційні. Саме тому вони не є такими популярними у світі настільки, як би цього хотілося.

Як не допустити катастрофічних наслідків

Водночас мільярдер переконаний, що можливо створити безпечні для клімату джерела енергії, які коштуватимуть небагато та будуть доступними.

Аби втілити це у реальність, треба інвестувати у створення та розвиток технологій та інновацій, наприклад – для транспортування "чистої" енергетики, вважає Гейтс.

Він наголосив, що людство може уникнути кліматичної катастрофи й розв'язати проблему глобального потепління. Проте для цього варто об'єднати зусилля.

Для цього засновник Microsoft та його партнери вже працюють над новою програмою, яку називаєть каталізатором енергетичного прориву.

Що робить Гейтс для боротьби з глобальним потеплінням

Свій внесок у боротьбу зі змінами клімату може зробити кожен. Саме тому Гейтс вирішив частково змінити свої повсякденні звички, аби скоротити викиди вуглецю в атмосферу. Він:

їздить на електричних автомобілях;

встановив у себе вдома сонячні батареї;

намагається частіше їсти штучне м'ясо замість звичайного;

купує екологічно чисте авіаційне паливо й загалом став менше літати.