Безпілотник Boeing дозаправив винищувач армії США прямо у повітрі: відео

Безпілотник Boeing успішно дозаправив винищувач американської армії просто у повітрі. Такі випробування відбулися вперше в історії Військово-морських сил США.

Тестовий політ відбувся 4 червня. Реактивне пальне безпілотник передав літаку американського флоту F/A-18 Super Hornet.

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MQ-25 Stingray від компанії Boeing став першим безпілотним літаком, який зможе дозаправляти інший літак прямісінько у повітрі.

Як все відбувалося:

під час польоту Super Hornet наблизився до безпілотника Boeing;

пілот оглянув літальний апарат та провів стикування з безпілотником;

прототип MQ-25 успішно передав винищувачу пальне зі свого борту.

Що кажуть у Boeing

Контрадмірал Браян Корі наголосив, що випробувальний політ пройшов успішно завдяки злагодженій роботі команди професіоналів.

Як зауважила Лінн Карет, президентка і головна виконавча директорка Boeing Defense, цей політ можна назвати історичною подією.

Це заслуга нашої спільної команди – Boeing і ВМС США. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше надати флоту критично важливі можливості дозаправки,

– запевнила вона.

Й додала, що робота MQ-25 є рушійною силою безпечної та надійної інтеграції безпілотних систем у найближчому майбутньому при проведенні оборонних операцій.

Як відбувався тестовий політ: дивіться відео Boeing