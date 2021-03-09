Безпілотник, який є на озброєнні в ЗСУ, вразив ціль з рекордної відстані: відео

Турецькому безпілотнику Bayraktar TB-2 вдалося вразити морську ціль з рекордної відстані. Це сталося у ході військових навчань Mavi Vatan-2021 в Егейському та Середземному морях.

Про це заявили у Міністерстві національної оборони. Там підкреслили, що мовиться про "максимальну відстань, з будь-коли раніше досягнутих".

Важливо ЗСУ у 2021 році можуть отримати український аналог легендарного Bayraktar

Стрільби під час навчань Mavi Vatan-2021 пройшло успішно. Безпілотник Bayraktar TB-2 вразив надводну ціль у Східному Середземномор'ї з високою точністю.

Рекордний постріл турецького безпілотника: дивіться відео

Зауважимо, що при цьому також використовували ракету турецької розробки MAM-L з лазерним наведенням. Відео з'явилося на офіційному твітері Міноборони країни.

Що варто знати про Bayraktar TB-2

Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його експлуатують протягом 6 років.

Цікаво, що з турецької мови Bayraktar TB2 перекладається як "прапороносець".

Дрон вже встиг показати себе у боях, зокрема – у Нагірному Карабасі.

Такі безпілотники можуть нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Разом з високоточним ракетним озброєнням вони здатні знищувати бронетехніку та морські цілі ворога.

Bayraktar у ЗСУ: коротко

Безпілотники Bayraktar TB-2 є на озброєнні ЗСУ. Про закупівлю 6 таких апаратів Україна та Туреччина домовилися ще у 2018 році. Відповідну угоду сторони підписали вже у січні 2019 року.

Крім цього, восени 2020 року генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря заявив, що Україна має намір придбати у Туреччини ще 48 безпілотників Bayraktar TB2.