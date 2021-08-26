Армія Китаю випробувала модернізовану балістичну ракету DF-15В: вражаюче відео

26 серпня 2021 , 19:52
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Джерело:

Janes

У Китаї випробували модернізовану балістичну ракету малої дальності DF-15В. Вона здатна стріляти на відстань до 800 кілометрів.

Бойові стрільби провели ракетні війська Народно-визвольної армії (PLARF). Запуски відбулися у пустелі на північному заході Китаю.

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Що відомо про DF-15B

  • поліпшена автоматизація, яка забезпечує скорочення часу на підготовку до запуску та потребує менше персоналу;
  • боєголовка забезпечена стабілізаторами управління для коригування балістичної траєкторії на кінцевій фазі; 
  • ракета оснащена наведенням GNSS, лазерним далекоміром і активним радіолокаційним шукачем.
Довідка: Серійне виробництво ракет DF-15B запустили ще у 1989 році. Раніше максимальна дальність стрільби становила 600 кілометрів. Зауважують, що після модернізації ракет армія зможе вражати військові бази США, розташовані на острові Окінава.

Китай випробував нову балістичну ракету DF-15В: дивіться відео

Автор: Катерина Сердюк