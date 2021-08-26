Бойові стрільби провели ракетні війська Народно-визвольної армії (PLARF). Запуски відбулися у пустелі на північному заході Китаю.
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Що відомо про DF-15B
- поліпшена автоматизація, яка забезпечує скорочення часу на підготовку до запуску та потребує менше персоналу;
- боєголовка забезпечена стабілізаторами управління для коригування балістичної траєкторії на кінцевій фазі;
- ракета оснащена наведенням GNSS, лазерним далекоміром і активним радіолокаційним шукачем.
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