Бойові стрільби провели ракетні війська Народно-визвольної армії (PLARF). Запуски відбулися у пустелі на північному заході Китаю.

Цікаво В Україні випробували нові реактивні снаряди для БМ-21 "Град"

Що відомо про DF-15B

  • поліпшена автоматизація, яка забезпечує скорочення часу на підготовку до запуску та потребує менше персоналу;
  • боєголовка забезпечена стабілізаторами управління для коригування балістичної траєкторії на кінцевій фазі;
  • ракета оснащена наведенням GNSS, лазерним далекоміром і активним радіолокаційним шукачем.

Китай випробував нову балістичну ракету DF-15В: дивіться відео