Боевые стрельбы провели ракетные войска Народно-освободительной армии (PLARF). Запуски состоялись в пустыне на северо-западе Китая.
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Что известно о DF-15B
- улучшенная автоматизация, которая обеспечивает сокращение времени на подготовку к запуску и требует меньше персонала;
- боеголовка снабжена стабилизаторами управления для корректировки баллистической траектории на конечной фазе;
- ракета оснащена наведением GNSS, лазерным дальномером и активным радиолокационным искателем.
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