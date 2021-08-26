Боевые стрельбы провели ракетные войска Народно-освободительной армии (PLARF). Запуски состоялись в пустыне на северо-западе Китая.

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Что известно о DF-15B

  • улучшенная автоматизация, которая обеспечивает сокращение времени на подготовку к запуску и требует меньше персонала;
  • боеголовка снабжена стабилизаторами управления для корректировки баллистической траектории на конечной фазе;
  • ракета оснащена наведением GNSS, лазерным дальномером и активным радиолокационным искателем.

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