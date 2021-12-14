"Антонов" побудує 5 літаків для нової державної авіакомпанії UNA

Мінінфраструктури та Укроборонпром підписали меморандум, згідно з яким авіакомпанія "Українські національні авіалінії" замовить у держпідприємства "Антонов" 5 літаків. Відповідні контракти будуть підписані у 1 – 2 кварталі 2022 року.

Очікується, що один з літаків побудують впродовж першого ж року співпраці. Про це заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

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У межах домовленостей буде побудовано 5 одиниць Ан-158. Термін виконання завдання – 3 роки.

Україна одна з небагатьох країн, яка вміє будувати літаки, має технології, виробництво, людей. Не вистачало лише державних замовлень. І зараз ми починаємо це робити для цивільної авіації,

– сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Літаки вітчизняного виробництва будуть використовуватися на регіональних рейсах по Україні, а також на міжнародних рейсах на короткі відстані.

Ан-158 – близькомагістральний пасажирський літак, розроблений та виготовлений фахівцями державного підприємства "Антонов". Сертифікований для перевезення 86 пасажирів на відстань до 3,1 тисячі кілометрів, або 99 пасажирів на відстань до 2,5 тисячі кілометрів. Вартість одного такого літака сягає 25 – 30 мільйона доларів.