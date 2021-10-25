Автор відео – пілот Дмитро Антонов. Він нерідко публікує унікальні ролики про життя екіпажів найбільших транспортних літаків – Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрія" та Ан-22 "Антей".

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Дмитро Антонов Авіаконструктор, льотчик, командир екіпажу Ан-225 "Мрія". Є заступником директора з льотної роботи авіакомпанії "Авіалінії Антонова" державного підприємства "Антонов".

Сьогодні ви можете відчути себе на місці пілота найбільшого транспортного літака і побачити те, що бачить пілот. Ми довго шукали цей ракурс,

– відзначає льотчик.

Політ найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія": дивіться відео

Реакція мережі

Ролик високо оцінили глядачі:

Чистого неба та м'яких посадок! Ви молодці! Пишаюся вами!!!

Класна рубрика! Завжди цікаво побачити як керувати такою машиною!

Шикарно! Реально дуже круто! Дмитро, ваші дві фрази – "Поїхали" і "Далі буде" – як вишенька на класному торті. Дякую за надзвичайно приємний і цікавий сюжет!

Чудово, як завжди, Дмитро Вікторовичу! Дякую, за можливість "побути другим"!

Спасибі Вам величезне за старання поліпшення контенту в бік різноманітності ракурсів, видів, ідей для зйомок. З величезним задоволенням дивлюся кожен вихід ролика!

Чудові зйомки! Дуже круто від першої особи все це дивитися, з'являється ефект присутності. Продовжуйте в тому ж дусі!

Нашоломна камера – вогонь! Спасибі, дуже вдалий хід!

АН-225 "Мрія" – поза часом, це як ролс-ройc – чим старше, тим красивіше!

​Раніше політ Ан-225 "Мрія" зняли з дрона. Повітряне судно вилетіло з базового аеропорту Гостомель і прямувало до Лейпцигу. Глядачів потішили не лише гарним відео, а й розповіддю про особливості двигунів Д-18, на яких працює Ан-225.