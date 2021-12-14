Очікується, що перший літак передадуть вже за рік. Про це заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.
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У межах домовленостей буде побудовано 5 одиниць Ан-158. Термін виконання завдання – 3 роки.
Україна одна з небагатьох країн, яка вміє будувати літаки, має технології, виробництво, людей. Не вистачало лише державних замовлень. І зараз ми починаємо це робити для цивільної авіації,
– сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Літаки вітчизняного виробництва будуть використовуватися на регіональних рейсах по Україні, а також на міжнародних рейсах на короткі відстані.