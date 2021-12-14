Очікується, що перший літак передадуть вже за рік. Про це заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

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У межах домовленостей буде побудовано 5 одиниць Ан-158. Термін виконання завдання – 3 роки.

Україна одна з небагатьох країн, яка вміє будувати літаки, має технології, виробництво, людей. Не вистачало лише державних замовлень. І зараз ми починаємо це робити для цивільної авіації,

– сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Літаки вітчизняного виробництва будуть використовуватися на регіональних рейсах по Україні, а також на міжнародних рейсах на короткі відстані.

Довідка: Ан-158 – близькомагістральний пасажирський літак, розроблений та виготовлений фахівцями державного підприємства "Антонов". Сертифікований для перевезення 86 пасажирів на відстань до 3,1 тисячі кілометрів, або 99 пасажирів на відстань до 2,5 тисячі кілометрів. Вартість одного такого літака сягає 25 – 30 мільйона доларів.