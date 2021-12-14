Ожидается, что один из самолетов будет построен в течение первого же года сотрудничества. Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

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В пределах договоренностей будет построено 5 пассажирских самолетов Ан-158. Срок выполнения задания – 3 года.

Украина одна из немногих стран, умеющая строить самолеты, имеет технологии, производство, людей. Не хватало только государственных заказов. И сейчас мы начинаем это делать для гражданской авиации,

– сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Самолеты отечественного производства будут использоваться на региональных рейсах по Украине, а также на международных рейсах на короткие расстояния.

Справка: Ан-158 – ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный и изготовленный специалистами государственного предприятия "Антонов". Сертифицирован для перевозки 86 пассажиров на расстояние до 3,1 тысячи километров, или 99 пассажиров на расстояние до 2,5 тысячи километров. Стоимость одного такого самолета достигает 25 – 30 миллионов долларов.