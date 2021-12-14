Ожидается, что один из самолетов будет построен в течение первого же года сотрудничества. Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
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В пределах договоренностей будет построено 5 пассажирских самолетов Ан-158. Срок выполнения задания – 3 года.
Украина одна из немногих стран, умеющая строить самолеты, имеет технологии, производство, людей. Не хватало только государственных заказов. И сейчас мы начинаем это делать для гражданской авиации,
– сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Самолеты отечественного производства будут использоваться на региональных рейсах по Украине, а также на международных рейсах на короткие расстояния.