Конкурс проводиться не вперше, однак цього року його бюджет зріс на 1 мільйон гривень. Так, у 2021 році гранти складають 2,4 мільйона гривень з обласного бюджету. Зауважують, що особливу увагу приділятимуть стартапам з сільської місцевості.

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Про конкурс

За час існування конкурсу (4 роки) 107 підприємців-початківців отримали фінансування на розвиток власних бізнесів. Проєкти стосувалися різних сфер діяльності. Фінансова допомога на загальну суму 4,4 мільйона гривень забезпечила створення 214 нових робочих місць в області.

Хто може брати участь

Випробувати свої можливості у конкурсі стартапів можуть:

юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Вінницькій області не більше двох років;

громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Вінницькій області, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність.

Відомо, що гранти до 50 000 гривень спрямують на реалізацію бізнес-планів в різних сферах діяльності незалежно від місцеперебування. Фінансування до 80 000 гривень виділять на реалізацію стартапів в різних сферах діяльності виключно в сільській місцевості. Нарешті, до 100 000 гривень спрямують на реалізацію проєктів за умови співфінансування в розмірі не менше 30% від суми гранту.

Етапи конкурсу

прийом онлайн-заявок (бізнес-планів) для участі у змаганні – до 2 липня 2021 року; проведення семінарів-консультацій для учасників Конкурсу – 5 – 31 липня; розгляд та оцінка бізнес-планів учасників Конкурсною комісією та визначення переможців Конкурсу – 2 – 15 серпня.

Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 2 серпня 2021 року. Ознайомитися з вимогами, переліком документів, обов'язкових для участі та формою заявки можна за посиланням.