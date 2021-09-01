Amazon розробляє сервіс для онлайн-концертів: що про це відомо

Amazon готується представити нову платформу для трансляції живого контенту. Відзначають, що сервіс буде дещо подібним до Clubhouse, Twitter Spaces та Spotify.

Очікується, що функція зосереджуватиметься на живій музиці. Однак компанія також розглядає впровадження радіопрограм та подкастів.

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Деталі

Нове рішення розглядають як доповнення до свого голосового помічника Alexa та розумних колонок. Amazon вже веде перемовини з компаніями звукозапису – йдеться про трансляцію концертів відомих артистів в прямому ефірі. Доступ до прослуховування відкриватиметься через Amazon Music.

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