Ожидается, что функция будет сосредоточена на живой музыке. Однако компания также рассматривает внедрение радиопрограмм и подкастов.

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Детали

Новое решение рассматривают в качестве дополнения к своему голосовому помощнику Alexa и умным колонкам. Amazon уже ведет переговоры с компаниями звукозаписи – речь идет о трансляции концертов известных артистов в прямом эфире. Доступ к прослушиванию будет открываться через Amazon Music.

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