Очікується, що функція зосереджуватиметься на живій музиці. Однак компанія також розглядає впровадження радіопрограм та подкастів.

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Нове рішення розглядають як доповнення до свого голосового помічника Alexa та розумних колонок. Amazon вже веде перемовини з компаніями звукозапису – йдеться про трансляцію концертів відомих артистів в прямому ефірі. Доступ до прослуховування відкриватиметься через Amazon Music.

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