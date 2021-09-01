Очікується, що функція зосереджуватиметься на живій музиці. Однак компанія також розглядає впровадження радіопрограм та подкастів.
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Деталі
Нове рішення розглядають як доповнення до свого голосового помічника Alexa та розумних колонок. Amazon вже веде перемовини з компаніями звукозапису – йдеться про трансляцію концертів відомих артистів в прямому ефірі. Доступ до прослуховування відкриватиметься через Amazon Music.
Що ще відомо
- Amazon планує інтегрувати живе аудіо у свій сервіс живого відео Twitch.
- компанія збирається інвестувати в локалізований контент подкастів – вона придбала сервіс для підписки на подкасти Wondery за 300 мільйонів доларів.